Правила «отобрания ребенка» утвердили областные власти

Приказ издал департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Приказ «Об утверждении порядка отобрания ребенка у родителей (одного из них) или других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью» утвердила Ирина Гаврилина, руководитель областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Как следует из преамбулы, документ принят в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

Порядок определяет механизм отобрания ребенка у родителей органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, осуществляющих переданные государственные полномочия по опеке и попечительству. Из него следует, что отобрать ребенка можно только при наличии реальной, непосредственной угрозы его жизни или здоровью, носящей прямой и явный характер. Причем угроза не должна вызывать сомнений в «возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью ребенка в силу самых разнообразных причин».

Речь идет о фактах избиения ребенка родителями, голода из-за того, что родители ребенка не кормят, истязаний и др. «Отобрание ребенка органами опеки и попечительства осуществляется немедленно по обнаружению упомянутых выше обстоятельств, независимо каким образом органу опеки и попечительства стали известны такие обстоятельства», – сказано в документе.

Основанием для принятия решения о немедленном отобрании ребенка является «получение информации (получение сообщения любым доступным способом) о наличии непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью». Орган опеки и попечительства обязан составить акт обследования условий жизни ребенка по фактическому месту его нахождения. Из семьи ребенок изымается на основании другого акта, типовая форма которого также утверждена департаментом.

Орган опеки и попечительства обязан незамедлительно письменно уведомить прокурора соответствующего муниципального образования, направив уведомление об отобрании ребенка. Документ также обязывает незамедлительно обеспечить временное устройство ребенка. Он может быть передан родственникам, например, бабушке или дедушке, если таковые имеются и изъявили желание принять ребенка. В семидневный срок после издания акта орган опеки обязан обратиться в суд с иском о лишении или об ограничении родительских прав.

ИА «Орелград»