В Орле жителям 909-го пересчитают плату за горячую воду

4.7.2024 | 10:40 ЖКХ, Новости

Их отключили от благ цивилизации на месяц.

Фото: ИА «Орелград»

Причиной стали затянувшиеся работы в котельной на Авиационной, 1.

Тему прокомментировал губернатор Андрей Клычков в социальных сетях во время последнего прямого эфира. Он попросил жильцов отнестись к ситуации с пониманием и заверил их, что «Орелгортеплоэнерго» принимает все меры для оперативного завершения работ. Также губернатор пообещал, что плату за горячую воду пересчитают в полном объёме.

То же самое в комментариях заявили и с официального аккаунта администрации Орла.

Отключения затронули примерно 60 домов на Комсомольской, Авиационной, Кромской и Планерной улицах. Ранее в компании пояснили, что проволочка связана с большим количеством неучтённых коммуникаций рядом с котельной, из-за которых пришлось дополнительно вскрывать грунт.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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