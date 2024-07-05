Горпарк распродаст места для торговли сувенирами

Праздничная торговля будет развернута в День города.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» выпустило извещение об организации 5 августа праздничной торговли. Также в парке пройдут мероприятия, посвященные празднованию 81-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и 458-й годовщины основания города. В подобных случаях традиционно организуется и праздничная торговля.

Торговые места соответствуют городской схеме размещения нестационарных торговых объектов. Площадь каждого из них составит 4 квадратных метра. Всего планируется разместить 20 мест для торговли изделиями народных промыслов, восемь мест – для торговли игрушками и сувенирами. Еще 15 место в горпарке отведут под реализацию кондитерских изделий, безалкогольных напитков и мороженого.

Желающим принять участие в праздничной торговле придется заплатить за торговые места. Так, стоимость размещения торгового места по продаже игрушек и сувениров установлена в размере 17 836 рублей за 1 день; по реализации кондитерских изделий, безалкогольных напитков и мороженого – 11 147 рублей за 1 день; реализации изделий народных промыслов – 892 рубля за 1 день.

По условиям, внешний вид нестационарного объекта должен соответствовать тематике праздничного мероприятия. Заявки на участие в праздничной торговле представляются организатору праздничной торговли, их рассмотрит специально созданная в горпарке комиссия. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения заявки на участие в праздничной торговле принимаются по электронной почте.

Извещение является публичной офертой. Заявителю откажут в заключении договора, если: указанные в заявлении месторасположение объекта или деятельности отсутствуют в утвержденной схеме; хозяйствующий субъект не внесен в единый государственный реестр физических или юридических лиц; число заявителей превысит число предполагаемых мест размещения; если ранее при проведении подобных мероприятий хозяйствующий субъект допускал нарушения действующего законодательства или условий договора, о чем имеется официальная информация и др.

ИА «Орелград»