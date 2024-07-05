Щепную площадь в Орле обследовали археологи

По итогам обследования проведена государственная экспертиза.

В Орле завершился процесс общественных обсуждений результатов государственной историко-культурной экспертизы, проведенной по мотивам археологической разведки на площади Щепной, 11. Заказчиком экспертизы выступил СПОК «Елецкий стан». В процесс общественных обсуждений предложений и замечаний не поступило. Заказчиком археологических работ выступило ООО «Объединенная домостроительная корпорация». Научно-исследовательские работы проводились на основании открытого листа.

«Целью исследования было получение информации о наличии либо отсутствии объектов культурного (археологического) наследия в границах землеотвода, – следует из экспертной документации. – На момент производства работ участок обследования подвержен антропогенному воздействию: на нем присутствуют жилые и нежилые постройки, линии электропередач, асфальтированная дорога».

Полевой этап работ начался с визуального осмотра, после чего был заложен один шурф размерами 1х2 метра – в северной части исследуемого земельного участка, в 320 метрах к северо-востоку от здания Церкви Иоанна Предтечи и в 490 метрах к западу от здания Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. Шурф был ориентирован по сторонам света. Затем был сделан контрольный прокоп. Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не было выявлено.

Общая площадь обследованного участка составила 6439 квадратных метров. Эксперты выдали положительное заключение на проведение строительных работ. Ближайшими археологическими памятниками относительно участка обследования являются: «Культурный слой исторической части города Орла: «Детский парк» (XVIII – начало XX вв.), расположенный в 1,8 км к север-северо-востоку; «Культурный слой исторической части г. Орла: ул. 2-я Посадская, дом 14 (VI до н.э. – I в. н.э., XVII – нач. ХХ в.), расположенный в 1,04 км к северу; «Культурный слой исторической части г. Орла: ул. Гагарина, 16 (XVIII – начало ХХ вв.) расположенный в 1,5 км к северо-востоку.

ИА «Орелград»