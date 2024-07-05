В Орле наказали работника РЖД

К ответственности его привлекли за нарушение требований пожарной безопасности.

В Орле работник ОАО «РЖД» привлечен к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщила Орловская транспортная прокуратура. Ранее надзорное ведомство провело проверку по поступившей информации о случаях возгорания высохшей травы в полосе отвода железной дороги, граничащей с лесным фондом. Кроме того, в прокуратуру поступил сигнал о том, что в полосе отвода «складируются» порубочные остатки сухостойных деревьев.

«В ходе обследования территории полосы отвода железной дороги Орел-Брянск были обнаружены следы возгорания сухостоя и порубочных материалов, – следует из сообщения ведомства. – По итогам проверки прокуратурой начальнику Орловской дистанции пути было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности».

Кроме того, по постановлению прокуратуры ответственный работник Орловской дистанции пути был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Впрочем, он отделался предупреждениям. Что касается устранения выявленных нарушений, то данный вопрос находится на контроле Орловской транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее Орловская транспортная прокуратура приняла меры реагирования для ликвидации несанкционированной свалки отходов в полосе отвода железной дороги. В ходе проверки было установлено, что на территории поселка Куликовка «незаконно хранился кустарник и отработанные железнодорожные деревянные шпалы, пропитанные антисептическими средствами». Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

ИА «Орелград»