Губернаторские стипендии не будут отменять в случае смены фамилии

Небольшие изменения внесены в указ губернатора.

Губернатор Андрей Клычков внес изменений в действующий с 2013 года указ «О назначении именных стипендий губернатора Орловской области». Поправки проанализировали специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, они отмечают, что по сравнению с предыдущей редакцией документа изменен адрес для подачи образовательными организациями документов о назначении именных стипендий обучающимся.

Также с 30 до 35 рабочих дней увеличен срок, в течение которого уполномоченный орган осуществляет проверку соответствия документов кандидатов критериям отбора. Определено, что список стипендиатов формируется уполномоченным органом не позднее 11 ноября текущего года, тогда как ранее список стипендиатов формировался не позднее 1 ноября.

«Установлено, что в случае смены фамилии, имени, отчества лицом, которому осуществляется выплата именной стипендии, либо отчисления в связи с переводом такого лица из одной образовательной организации в другую образовательную организацию (при сохранении очной формы обучения) после принятия губернатором Орловской области решения о назначении данному лицу именной стипендии выплата именной стипендии не прекращается, при этом изменения в указ губернатора не вносятся», – сообщают аналитики.

Именные стипендии предоставляются в форме социальных выплат и назначаются одаренным школьникам и воспитанникам учреждений дополнительного образования детей, обучающимся учреждений среднего профессионального образования очной формы обучения, студентам и аспирантам высших учебных заведений очной формы обучения, студентам и аспирантам очникам, обучающимся по целевой контрактной подготовке за пределами Орловской области. Также они положены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в вузах по очной форме.

Размеры именных стипендий устанавливаются указом губернатора и варьируются в зависимости от категории получателя. Наименьшую стипендию получают дети-сироты, наибольшую – аспиранты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке за пределами Орловской области. Кандидаты на получение именных стипендий должны соответствовать ряду критериев. Например, для школьников важна хорошая успеваемость по всем общеобразовательным предметам за весь период обучения, а также достижения в учебной и творческой деятельности.

Студентам при отборе помимо высокой успеваемости зачтут достижения в учебной и творческой деятельности, то есть выбор может пасть на победителей международных, всероссийских и областных конкурсов и олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, художественного творчества, спортивных соревнований. Для аспирантов важны достижения в научной деятельности, не только участие и победы, но и опубликование научных трудов, получение патентов на изобретения. Для детей-сирот из вузов главным критерием является отсутствие академических задолженностей по учебным дисциплинам за предыдущий период обучения.

ИА «Орелград»