«Организатора перевозок» проверила администрация губернатора

Материалы проверки были переданы в прокуратуру региона.

Администрация губернатора и правительства Орловской области отчиталась о результатах выездной плановой проверки, проведенной еще весной в отношении казенного учреждения «Организатор перевозок». Проверялось соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проверяемый период охватил весь 2023 год. Судя по отчету, было выявлено 81 нарушение.

Более половины таких фактов, впрочем, пришлись на нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ: 48 документов о приемке, то есть актов и счетов-фактур не были подписаны членами комиссии. В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контракта для выполнения работ использовались транспортные средства общей пассажировместимостью менее 41 места, причем срок их эксплуатации превышал 8-9 лет.

Кроме того, были выявлены факты выхода на маршруты автобусов, «соответствие характеристик и оборудования которых условиям контракта не установлено», и факты оплаты учреждением невыполненных работ по маршрутам. В одном случае был установлен факт несоблюдения учреждением срока оплаты выполненных работ и срока оплаты аванса. Учреждением по государственному контракту был приобретен мобильный телефон, что проверяющие тоже сочли нарушением.

При осуществлении закупок у единственного поставщика цена контрактов была определена «на основании коммерческих предложений, несопоставимых с коммерческими и финансовыми условиями закупок». В нарушение положений статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контрактов качество поставленного товара не было подтверждено. Были выявлены и другие нарушения. По итогам проверки представление было направлено «Организатору перевозок», а информация – в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»