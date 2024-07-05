Жительницу Орла осудили за нелегальные сигареты

Женщину признали виновной в обороте немаркированной табачной продукции.

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении жительницы областного центра. Обвинение ей было предъявлено в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

«Установлено, что осужденная, с декабря 2022 по февраль 2023 года, занималась деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях реализации более 1,8 тысячи пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – Суд с учетом позиции государственного обвинителя представителя Орловской транспортной прокуратуры назначил ей общее наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу».

Напомним, в конце мая Заводским районным судом был вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя по аналогичному обвинению. Было установлено, что бизнесмен приобретал дешевые немаркированные сигареты, чтобы затем перепродавать их с наценкой. Всего он приобрел более 1600 пачек сигарет различного наименования общей стоимостью 276 864 рубля.

Нелегальные сигареты он продавал в одном из торговых киосков Орла, совершая тем самым умышленное преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности. Как сообщала пресс-служба Заводского районного суда, в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей».

ИА «Орелград»