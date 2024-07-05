На Орловщине Роспотребнадзор забраковал семь пляжей

Ещё четыре закрыли по решению местных чиновников.

Напомним, всего в Орловской области насчитывается 39 официальных летних мест отдыха у воды.

Роспотребнадзор регулярно проверяет качество воды на пляжах. По итогам последней проверки были забракованы сразу семь из них:

в Орле – в Городском парке и на озере «Светлая жизнь»,

в Орловском муниципальном округе – на пруду «Андриабуж» и в посёлке Зелёный шум у пансионата «Мечта»,

в Урицком районе – в селе Большое Сотниково,

в Покровском районе – в деревне Юдинка,

в Свердловском районе – в деревне Васильевка.

Вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Администрациям муниципальных образований направлены предписания о приостановке работы пляжей и проведении санитарных мероприятий.

Также ранее местные администрации «поставили на паузу» ещё четыре пляжа – в Кромском, Малоархангельском, Хотынецком и Шаблыкинском районах. Они располагались, соответственно, в селе Ретяжи, на пруду «Новый Беленький», на озере «Старосельское» и на реке Мох.

ИА «Орелград»