На Орловщине Роспотребнадзор забраковал семь пляжей

Ещё четыре закрыли по решению местных чиновников.
Напомним, всего в Орловской области насчитывается 39 официальных летних мест отдыха у воды.
Роспотребнадзор регулярно проверяет качество воды на пляжах. По итогам последней проверки были забракованы сразу семь из них:
- в Орле – в Городском парке и на озере «Светлая жизнь»,
- в Орловском муниципальном округе – на пруду «Андриабуж» и в посёлке Зелёный шум у пансионата «Мечта»,
- в Урицком районе – в селе Большое Сотниково,
- в Покровском районе – в деревне Юдинка,
- в Свердловском районе – в деревне Васильевка.
Вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Администрациям муниципальных образований направлены предписания о приостановке работы пляжей и проведении санитарных мероприятий.
Также ранее местные администрации «поставили на паузу» ещё четыре пляжа – в Кромском, Малоархангельском, Хотынецком и Шаблыкинском районах. Они располагались, соответственно, в селе Ретяжи, на пруду «Новый Беленький», на озере «Старосельское» и на реке Мох.
ИА «Орелград»