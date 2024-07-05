На Орловщине Роспотребнадзор забраковал семь пляжей

5.7.2024 | 10:45 Закон и порядок, Новости

Ещё четыре закрыли по решению местных чиновников.

Фото: ИА “Орелград”

Напомним, всего в Орловской области насчитывается 39 официальных летних мест отдыха у воды.

Роспотребнадзор регулярно проверяет качество воды на пляжах. По итогам последней проверки были забракованы сразу семь из них:

  • в Орле – в Городском парке и на озере «Светлая жизнь»,
  • в Орловском муниципальном округе – на пруду «Андриабуж» и в посёлке Зелёный шум у пансионата «Мечта»,
  • в Урицком районе – в селе Большое Сотниково,
  • в Покровском районе – в деревне Юдинка,
  • в Свердловском районе – в деревне Васильевка.

Вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Администрациям муниципальных образований направлены предписания о приостановке работы пляжей и проведении санитарных мероприятий.

Также ранее местные администрации «поставили на паузу» ещё четыре пляжа – в Кромском, Малоархангельском, Хотынецком и Шаблыкинском районах. Они располагались, соответственно, в селе Ретяжи, на пруду «Новый Беленький», на озере «Старосельское» и на реке Мох.

ИА «Орелград»


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