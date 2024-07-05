В Орловской области выявили ещё около 100 нарушений среди мигрантов

5.7.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Проверки проводила полиция.

Фото: УМВД России по Орловской области (иллюстративное)

Мероприятия проходили в июне. Сотрудники Управления МВД по Орловской области проверяли строительные и промышленные объекты.

Люди в погонах побывали на 20 таких «точках». В итоге полицейские выявили около 100 административных правонарушений в сфере миграции.

Они касались нарушения правил пребывания и работы иностранных граждан в Российской Федерации. Как напоминают в полиции, нанимать таких работников можно только в случае, если иностранец достиг 18-летия, а также имеет соответствующие документы – разрешение или патент.

Впрочем, в некоторых случаях оформлять такие бумаги для трудовой деятельности не нужно. Например, если иностранный гражданин имеет вид на жительство или разрешение на проживание в России, участвует в госпрограмме добровольного переселения соотечественников, а также в ряде других ситуаций.

ИА «Орелград»


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