Налоговики ждут от орловцев полмиллиарда рублей

5.7.2024 | 8:00 Новости, Экономика

Налог на доходы физических лиц жителям региона надо заплатить до 15 июля.

Фото: ИА “Орелград”

Все меньше времени остается для уплаты налога на доходы физических лиц. Об этом жителям Орловской области напомнило региональное Управление ФНС России. По данным ведомства, до 15 июля орловцам необходимо заплатить в бюджет 553,1 миллиона рублей на основании представленных в 2024 году физическими лицами налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Кстати, сумма начисленного в этом году НДФЛ на 51,3 процента, или на 283,8 миллиона рублей больше суммы аналогичного периода 2023 года. Это означает, что доходы орловцев в 2023 году значительно возросли по сравнению с 2022 годом.

«За пять месяцев в налоговые органы Орловской области представлено порядка 37,7 тысячи деклараций по налогу на доходы физических лиц, что на 246 деклараций больше аналогичного периода прошлого года, – добавили в Управлении ФНС России по Орловской области. – Оплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации по форме 3-НДФЛ, необходимо не позднее 15 июля 2024 года».

Налоговики рекомендуют использовать для этого ряд удобных ведомственных сервисов. Например, сервис «Уплата налогов и пошлин» поможет корректно заполнить платежные документы и не допустить ошибок при оплате налогов. Он содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С его помощью пользователь без особого труда сможет формировать платежные документы и оплатить не только налоги, но и сборы и пошлины в режиме реального времени как за себя, так и за третье лицо.

«Ознакомиться с детализацией по налогам и узнать даты платежей, проверить наличие или отсутствие задолженности, а также пополнить Единый налоговый счет через банковскую карту можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»», – добавили также в Управлении ФНС.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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