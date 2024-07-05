Налоговики ждут от орловцев полмиллиарда рублей

Налог на доходы физических лиц жителям региона надо заплатить до 15 июля.

Все меньше времени остается для уплаты налога на доходы физических лиц. Об этом жителям Орловской области напомнило региональное Управление ФНС России. По данным ведомства, до 15 июля орловцам необходимо заплатить в бюджет 553,1 миллиона рублей на основании представленных в 2024 году физическими лицами налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Кстати, сумма начисленного в этом году НДФЛ на 51,3 процента, или на 283,8 миллиона рублей больше суммы аналогичного периода 2023 года. Это означает, что доходы орловцев в 2023 году значительно возросли по сравнению с 2022 годом.

«За пять месяцев в налоговые органы Орловской области представлено порядка 37,7 тысячи деклараций по налогу на доходы физических лиц, что на 246 деклараций больше аналогичного периода прошлого года, – добавили в Управлении ФНС России по Орловской области. – Оплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации по форме 3-НДФЛ, необходимо не позднее 15 июля 2024 года».

Налоговики рекомендуют использовать для этого ряд удобных ведомственных сервисов. Например, сервис «Уплата налогов и пошлин» поможет корректно заполнить платежные документы и не допустить ошибок при оплате налогов. Он содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С его помощью пользователь без особого труда сможет формировать платежные документы и оплатить не только налоги, но и сборы и пошлины в режиме реального времени как за себя, так и за третье лицо.

«Ознакомиться с детализацией по налогам и узнать даты платежей, проверить наличие или отсутствие задолженности, а также пополнить Единый налоговый счет через банковскую карту можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»», – добавили также в Управлении ФНС.

ИА «Орелград»