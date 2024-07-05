Орловцы могут получить национальную премию

Стартовал прием заявок на соискание премии «Наследие Нации».

Жителей Орловской области пригласили побороться за национальную премию «Наследие Нации». Цель проекта – повышение общественной значимости деятельности в области благоустройства и развития территорий, сохранения объектов культурного наследия, а также привлечения внимания к важности и значимости этих направлений для развития страны. Эту премию часто называют уникальным событием, охватывающим всю странную.

Она проводится ежегодно во исполнение послания президента Федеральному собранию. О своей значимости и масштабам эта премия практические не имеет аналогов. Победа «является высочайшей формой признания для профессионалов и организаций, которые своими усилиями способствуют развитию и сохранению культурного и исторического наследия страны».

«Национальная премия «Наследие Нации»- знаковое событие в области строительства, территориального развития, девелопмента, реставрации, создания дизайн-проектов, развития территорий, меценатства, медиа проектов в сфере культурного наследия, которое направлено на признание, награждение выдающихся достижений и оказывает значительное влияние на будущее России», – сообщают организаторы.

В этом году номинации будут такими: «Сохранение объектов культурного наследия»; «Историческая недвижимость»; «Реновация и развитие исторических территорий, регенерация исторической среды»; «Популяризация архитектурного и градостроительного наследия»; «Лучший волонтерский проект в сфере сохранения объектов культурного наследия и восстановления исторической среды»; «Лучшие условия для инвесторов в регионе»; «Лучший образовательный проект в сфере сохранения объектов культурного наследия и восстановления исторической среды»; «Инновации».

Участие могут принять авторы проектов, производители работ, меценаты, инвесторы, эксперты, спонсоры, волонтеры, регионы, производители материалов, авторы инженерных решений, технологий и методик и др. Инициатором премии выступает Благотворительный фонд сбережения культурных и духовных ценностей «Наследие Нации».

«Участие в Премии открывает новые возможности для развития бизнеса, создания значимых проектов и привлечения общественного внимания к сохранению наследия», – обращают внимание организаторы. Заявки принимаются до 12 августа 2024 года, а церемония награждения победителей пройдет 27 сентября на территории одного из усадебных комплексов в Москве.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»