В Орле напомнили о Полтавской битве

«Бунинка» организовала выставку в честь славного сражения.

Выставка «Полтавская виктория», приуроченная к 315-летию Полтавского сражения, памятной дате в истории России, начала работать в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Посетители смогут ознакомиться с рядом изданий, которые подробно писали о ходе Полтавской битвы, о составах русской и шведской армий, публиковали биографиями полководцев. На выставке представлены такие издания, как журналы «Историк», «Военно-исторический журнал», «Вопросы истории», «Свой», «Наука и жизнь».

«В честь знаменитой полтавской победы воздвигались монументы и обелиски, чеканились наградные и памятные медали. Об этом можно прочитать в журналах: «Родина», «Огонек», «Звезда» и др., – сообщили в «Бунинке». – Славная победа русских воинов навсегда осталась грозным уроком для захватчиков. Она и сегодня – пример воинской доблести, богатырской силы, ратной славы».

Полтавская битва произошла в 1709 году. Это было генеральное сражение главных сил российской и шведской армий, которыми командовали царь Петр I и король Карла XII. Это была одна из решающих битв Северной войны. Свое название она получила потому, что состоялась 27 июня (8 июля) близ города Полтава. Русская армия разгромила врага и еще несколько дней преследовала шведов, в панике отступавших к территории Османской империи.

Почти вся оставшаяся часть шведской армии была взята в плен 30 июня (11 июля) близ устья реки Ворскла, примерно в 90 километрах на юго-запад от места битвы. А еще через 9 дней была разгромлена последняя небольшая группа шведских солдат, причем это произошло в районе Днепровско-Бугского лимана, то есть почти в 400 километрах от места битвы.

«Полтавское сражение являет собою боевую и воинскую славу России, – подчеркивают в «Бунинке». – Следствием Полтавской победы явились решительное утверждение всех начинаний Петра I на Балтийском море, рост международного авторитета России. Также эта победа русской армии в битве привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»