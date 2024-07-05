Орловских подростов обследуют жёстким риноскопом

В детскую поликлинику №1 Орла поступило новое оборудование.

Это жёсткий риноскоп, предназначенный для обследования детей подросткового возраста. Оториноларингологи используют эту насадку для уточнения диагноза при заболеваниях носоглотки. Специалисты прибегают к эндоскопической риноскопии, когда обычные методы оказываются неэффективны.

Такой осмотр полости носа позволяет не только изучить слизистую, но и, при наличии такой необходимости, сделать биопсию подозрительных образований.

«Картинка выводится на экран, где мы можем оценить состояние слизистой оболочки, наличие патологических процессов практически в любом отделе полости носа. При риноэндоскопии можно выявить полипы, кисты в пазухах, искривление перегородки, воспалительные заболевания, диагностировать опухоли и другие патологии», – рассказала врач-оториноларинголог детской поликлиники №1 Елена Симагина.

В основном, обследование проводят детям в возрасте от 15 до 17 лет. За год процедуру делают примерно 100 пациентам, рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»