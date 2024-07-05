Орёл получил 340 тысяч на содержание беженцев

Их перечислили из областной казны.
Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Речь идёт о вынужденных переселенцах из новых регионов и Украины. Помощь оказывается вне зависимости от гражданства переселенца.
Орёл получил от области 340 тысяч 300 рублей, которые пойдут на их проживание и питание. Впрочем, изначально средства на данные расходы поступают из федеральной казны.
Ранее стало известно, что в Орловской области выявили ещё около 100 нарушений среди мигрантов.
ИА «Орелград»