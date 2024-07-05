Орёл получил 340 тысяч на содержание беженцев

5.7.2024 | 12:00 Новости, СВО

Их перечислили из областной казны.

Мэрия Орла. Фото: ИА “Орелград”

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Речь идёт о вынужденных переселенцах из новых регионов и Украины. Помощь оказывается вне зависимости от гражданства переселенца.

Орёл получил от области 340 тысяч 300 рублей, которые пойдут на их проживание и питание. Впрочем, изначально средства на данные расходы поступают из федеральной казны.

Ранее стало известно, что в Орловской области выявили ещё около 100 нарушений среди мигрантов.

ИА «Орелград»


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