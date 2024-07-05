Улица Орловских партизан отремонтирована на 50%

Об этом заявил спикер горсовета Орла Василий Новиков.

Председатель городского парламента опубликовал такой пост в своих соцсетях.

По словам Новикова, на объекте уложили ливневую канализацию. Сейчас строители работают над верхней частью дороги, которая ведёт к перекрёстку с улицей Космонавтов.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет примерно 50%», – заявил Новиков.

Также глава горсовета рассказал, что держит на контроле вопрос о благоустройстве дворовой территории в доме по Орловских партизан, 3. Оно должно обойтись в 900 тысяч рублей. Подрядчик займётся двором параллельно с дорогой.

Напомним, объектом занимается ООО «МонолитСтрой». Работы ведутся на отрезке между перекрёстками с улицей Космонавтов и Московским шоссе.

ИА «Орелград»