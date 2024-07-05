Сегодня в Орле рассмотрят дорожную карту по больнице Семашко

5.7.2024 | 13:05 Важное, Медицина, Новости

Учреждение нуждается в дополнительных средствах.

Фото: vk.com/bsmpsemashko

Специальное совещание, посвящённое данному вопросу, состоялось в областной администрации. Его провёл замгубернатора в правительстве региона Олег Ревякин, отвечающий за социальную политику.

Круг проблем обозначил главврач учреждения Павел Сергеев. В частности, они касаются ликвидации кредиторской задолженности.

По словам Сергеева, долг сложился, в том числе, из-за того, что больница работала в статусе ковидного госпиталя и принимала незастрахованных пациентов. При этом главврач представил собственный план по развитию учреждения.

В итоге на совещании озвучили и приняли ряд предложений, которые войдут в дорожную карту по больнице Семашко на 2024 год. Её планируется утвердить сегодня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В частности, учреждению должны выделить дополнительные средства на закупку современного медицинского оборудования. Также на базе больницы планируется открытья региональный сосудистый центр. Кроме того, продолжится развитие направления медицинской реабилитации.

ИА «Орелград»


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