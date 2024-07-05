В Орле на Васильевской поставили крест

Так местные жители пытаются привлечь внимание к опасной яме.
Соответствующее фото появилось в сообществе «Город Орел! Орловчане ВКонтакте». Судя по всему, раньше крест действительно отмечал место какого-то захоронения и был перенесён на проезжую часть с одного из городских кладбищ.
«Интересно, следующим этапом будет танк или всё-таки яму заделают?» – интересуется автор публикации.
В комментариях орловцы предлагают пометить таким же образом другие проблемные участки на других улицах. В частности, упоминается улица Молдавская.
Ранее эту же яму на Васильевской закрывали детские игрушки и старые автопокрышки.
ИА «Орелград»