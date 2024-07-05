В Орле привлекли к ответу замглавы «УК Умный дом»

Причиной стала медлительность.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Проверку проводили в Железнодорожном районе Орла. Оказалось, что ООО «УК Умный дом» нарушило требования федерального законодательства. Компания не разместила в системе ГИС ЖКХ нужную информацию в положенный срок.

Сведения касались объёма коммунальных услуг, предоставленных жителям многоквартирных домов, а также других подобных моментов. В итоге в отношении заместителя генерального директора возбудили административное дело.

«Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»