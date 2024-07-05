Степашин встретился со Строевым

5.7.2024 | 18:19 Важное, Новости, Общество

Также экс-премьер России подарил орловскому храму икону.

Фото: oreltimes.ru

Сразу после приезда в Орёл Сергей Степашин отправился в село Большое Сотниково, расположенное в Урицком районе. Об этом сообщает портал “Орёлтаймс”.

Здесь известный государственный и общественный деятель встретился с экс-губернатором Орловщины Егором Строевым. Они вместе посетили храм Святого Благоверного Александра Невского.

Также Степашин подарил храму список Донской иконы Божией Матери. Настоятель отец Виталий освятил её и провёл молебен.

Фото: oreltimes.ru

ИА “Орелград”


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