Власти поддержат торговлю в отдаленных селах

Торговцам возместят часть затрат на приобретение автолавок.

В Орловской области к 2026 году на 15 единиц должно увеличиться количество малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которые товары доставляются автолавками. Такой целевой индикатор утвержден в обновленной версии государственной программы «Развитие предпринимательства в Орловской области». Речь идет об отдаленных деревнях, в которых «отсутствуют стационарные торговые объекты по реализации социально значимых товаров».

В такие населенные пункты выезжают автомагазины. Но поскольку это дело не всегда выгодное, власти региона решили поддержать торговцев рублем. «Орелград» уже рассказывал о том, что правительство утвердило порядок субсидирования. Финансовая поддержка адресована представителям малого и среднего бизнеса. Субсидии им положены на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для организации работы автомагазинов и автолавок.

«Финансовая поддержка будет оказана субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим выездное торговое обслуживание в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Орловской области, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты по реализации социально значимых товаров, – сообщала ранее пресс-служба губернатора. – Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере торговли, выполняющим не менее двух раз в неделю выездное торговое обслуживание население. Максимальный размер поддержки составит 1,5 миллиона рублей».

В своем итоговом докладе уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин отмечал, что работа автолавок и автомагазинов организуется органами местного самоуправления во взаимодействии с хозяйствующими субъектами. В настоящий момент обслуживание населения в 626 отдаленных и малочисленных населенных пунктах сельской местности Орловской области осуществляется 122 автомагазинами и автолавками. При организации выездной торговли в схему размещения нестационарных торговых объектов включаются все земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых востребована работа автолавок.

ИА «Орелград»