Скончался орловец, захвативший заложника под Мценском

5.7.2024 | 15:00 Криминал, Новости, Общество

Его ранили, чтобы обезвредить.

Фото: vk.com/public210773697 (иллюстративное)

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. По данным СМИ, мужчина умер в реанимации.

Также стали известны другие подробности преступления. Напомним, оно произошло в посёлке Голубки накануне.

По данным портала, 87-летнего заложника захватил мужчина, ранее судимый по антинаркотической 228-й статье уголовного кодекса. Орловец был вооружён только ножом и находился в неадекватном состоянии.

Мужчина требовал наркотиков. Полиция вступила в переговоры, но они оказались безрезультатными.

Тогда капитан МВД выстрелил из снайперской винтовки в бедро подозреваемого – примерно с полуметра. После этого заложника освободили, а раненого отправили в больницу.

Пенсионер, попавший в заложники, получил только порезы рук. Ему также оказали медицинскую помощь.

ИА «Орелград»


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