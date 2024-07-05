Скончался орловец, захвативший заложника под Мценском

Его ранили, чтобы обезвредить.
Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. По данным СМИ, мужчина умер в реанимации.
Также стали известны другие подробности преступления. Напомним, оно произошло в посёлке Голубки накануне.
По данным портала, 87-летнего заложника захватил мужчина, ранее судимый по антинаркотической 228-й статье уголовного кодекса. Орловец был вооружён только ножом и находился в неадекватном состоянии.
Мужчина требовал наркотиков. Полиция вступила в переговоры, но они оказались безрезультатными.
Тогда капитан МВД выстрелил из снайперской винтовки в бедро подозреваемого – примерно с полуметра. После этого заложника освободили, а раненого отправили в больницу.
Пенсионер, попавший в заложники, получил только порезы рук. Ему также оказали медицинскую помощь.
ИА «Орелград»