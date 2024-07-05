При создании Судбищенского мемориала используют тверской опыт

Планы обсудили в администрации Орловской области.

Здесь состоялось специальное заседание, посвящённое этой теме. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Напомним, мемориальный комплекс будет состоять из двух частей. Одна разместится непосредственно на месте битвы, в Новодеревеньсковском районе. Другая – в самом центре Орла, в районе Богоявленского собора.

В июне губернатор рассказывал о том, что инициатива успешно проходит стадию проектирования. В начале года в бюджете на проект заложили около 264 миллионов рублей (в рамках 2024-го).

Как стало известно на заседании, при строительстве музейного комплекса в Новодеревеньковском районе будет использован опыт Тверской области. Орловский визит-центр построят по образцу такого же объекта на Ржевском мемориале (общей площадью 280 квадратных метров). Здесь разместятся зона гостеприимства с информационным центром и гардеробом, буфет, музейная лавка, интерактивная экспозиция, служебные помещения, комната охраны, санузлы.

Также, кроме самого музея, в Судбищах обустроят парковку, смотровую площадку, малые архитектурные формы, пешеходные дорожки, сети и объекты инженерно-технического обеспечения.

ИА «Орелград»