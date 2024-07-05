На Орловщине в Оку выпустят 11 тысяч ценных рыб

Это молодь стерляди и сазана.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Акцию проведут 8 июля, в преддверии Дня рыбака. Рыб выпустят в районе населённого пункта Шахово (на территории Кромского района).

Стерляди будет около 6 тысяч экземпляров (средней навеской по 2,5 грамма), сазана – около 5 тысяч (средней навеской по 20 граммов).

В мероприятии примут участие орловские чиновники, глава Московско-Окского Управления Росрыболовства Александр Хатунцов, а также участники общественных движений и объединений. Таким образом государство попытается компенсировать вред, нанесённый водным биоресурсам в ходе хозяйственной деятельности предприятий.

«Молодь рыбы выращена на Орловском осетровом рыборазводном заводе», – отметили в пресс-службе.

ИА «Орелград»