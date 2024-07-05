Выпускник орловского вуза может стать «Лидером строительной отрасли»

Максим Лозовой вышел в полуфинал Всероссийского конкурса управленцев.

Орловец является выпускником аспирантуры Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

В этом году во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли» приняли участие 18438 человек. Участники проходили комплексное тестирование интеллектуальных способностей и профессиональных знаний в области строительства, писали мотивационное эссе и записывали видеоинтервью. В полуфинал прошли только 300 из них.

«В столь непростые времена стремление к развитию и активная позиция руководителей – это именно те качества, которые непременно приведут к достижению высоких результатов», – пояснил Максим Лозовой.

Финал будет включать в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц строительной отрасли России. В очных финальных мероприятиях конкурса примут участие представители зарубежных стран – в том числе, Китая, Ирана, ЮАР, Турции, Монголии, Кубы, Арабских Эмиратов, а также Белоруссии и Казахстана.

Торжественное награждение победителей конкурса традиционно пройдет в преддверии Дня Строителя, с 8 по 11 августа, в городе-герое Волгограде.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»