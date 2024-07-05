Орловцы смогут выбирать «туристические» участки

В Орловской области стартовал проект «Земля для туризма».

Цель проекта – вовлечение земель в туристскую деятельность и привлечение потенциальных инвесторов для развития туристического потенциала региона. Об этом сообщил пресс-служба Управления Росреестра Орловской области, которое заключило соглашение об информационном взаимодействии с ППК «Роскадастр» и региональным правительством. Уже состоялось первое заседание оперативного штаба по определению земельных участков и территорий для вовлечения в туристскую деятельность. В нем приняли участие и представители муниципалитетов.

«Участники заседания обсудили предварительные перечни объектов туристского интереса, а также земельных участков и территорий в регионе, имеющих потенциал для вовлечения их в туристскую деятельность в рамках проекта «Земля для туризма»», – уточнили в пресс-службе Росреестра. Орловская область является не первым участником данного проекта. На сегодняшний день он охватывает уже более 40 регионов России. По словам руководителя Управления Росреестра по Орловской области Надежды Кацура, подходящие для размещения туристических объектов участки будут отображены на публичной кадастровой карте.

«Там же можно подать соответствующую заявку на выбранный участок, – пояснила Надежда Кацура. – Сервис «Земля для туризма» позволяет не только выбрать участок, но и получить о нем всю необходимую информацию: кадастровый номер, адрес, площадь, расстояние до ближайшего туристского объекта. Доступ к этой информации открыт для всех, в том числе и потенциальных инвесторов».

Важность участия региона в указанном проекте отметил и руководитель регионального департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов. «Для нас важно, чтобы как можно больше предпринимателей из Орловской области и других регионов России увидели потенциал и возможности в сфере индустрии гостеприимства на территории Орловского края и Бирюзового кольца России», – сказал он.

ИА «Орелград»