Орловец лишился автомобиля за отказ от медосмотра

Мужчина был осужден за повторное пьяное вождение.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как сообщили в пресс-службе суда, ранее данный гражданин был наказан административным штрафом с лишением права управления транспортными средствами за пьяное вождение. Уже в этом году он был остановлен сотрудником Госавтоинспекции на дороге – мужчина двигался на автомобиле, у него имелись внешние признаки опьянения. Поэтому он был отстранен от управления автомобилем.

«Сотрудником Госавтоинспекции ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что тот ответил отказом, то есть не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – сообщила пресс-служба суда. – В ходе рассмотрения дела подсудимый признал себя виновным, в содеянном раскаялся».

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил мужчина к 360 часам обязательных работ. Кроме того, подсудимый лишен на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. «Использованный при совершении преступления автомобиль был конфискован и обращен в собственность государства. Приговор вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба Верховского районного суда.

Ранее Ливенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Ливен, признав его виновным по части 2 статьи 264. 1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). По данным прокуратуры Орловской области, в ноябре 2022 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В октябре 2023 года он снова попался пьяным за рулем. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Водительских прав осужденный лишен на 3 года.

«Поскольку на момент вынесения приговора автомобиль выбыл из собственности осужденного, суд пришел к выводу о необходимости конфискации денежной суммы, которая соответствует рыночной стоимости автомобиля, подлежащего конфискации. По приговору суда у осужденного конфисковано более 1,1 миллиона рублей», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры региона.

ИА «Орелград»