Орловские банкроты принесли в бюджет 51 миллион рублей

Деньги поступили в рамках согласительных процедур в делах о банкротстве.

В Орловской области в текущем году общая сумма поступлений от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, составила 96 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России, отметившая, что 51 миллион рублей из указанной суммы составили поступления от согласительных процедур в делах о банкротстве. Речь идет о процедуре добровольного погашения задолженности, в которой участвуют налоговики.

«Данный механизм направлен на недопущение введения процедур банкротства в отношении добросовестных юридических лиц, – пояснили в региональном Управлении ФНС. – В этом случае сохраняется трудовой коллектив организации, а также продолжается производственно-хозяйственная деятельность, позволяющая получать прибыль и принимать меры к погашению задолженности перед кредиторами и уполномоченным органом».

При открытии конкурсного производства деятельность предприятия уже невозможна, добавили налоговики, подчеркнув, что работа с должниками по добровольному погашению задолженности проводится в целях обеспечения стабильного развития бизнес-среды в регионе. Начинается она после подачи заявления о признании должников банкротами.

К слову, одной из предусмотренных законом процедур банкротства в отношении юридического лица является мировое соглашение. Это процедура применяется в делах о банкротстве на любой их стадии. Ее цель – прекращение производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. Основная задача мирового соглашения – восстановление платежеспособности компании-банкрота и удовлетворение требований кредиторов.

ИА «Орелград»