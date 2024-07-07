Под Орлом нашли «нелегальный» массажный салон

Предприятие работало без необходимой лицензии.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Отделения МВД России по Свердловскому району к местному индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Требование полиции было мотивировано тем, что женщина ведет предпринимательскую деятельность, оказывая возмездные медицинские процедуры, но делает это без лицензии. Бизнес-вумен выступила против удовлетворения заявленного требования. По ее мнению, полиция не представила достаточных доказательств, подтверждающих факт оказания ею населению медицинских услуг без соответствующей лицензии.

Ранее сотрудники полиции провели проверку по обращению местной жительницы, которая пожаловалась на работу массажного салона. Последний принадлежит ИП, выступившей в качестве ответчика. Полицейский провел осмотр салона и составил соответствующий протокол. Согласно ему, около здания размещены баннеры с наименованием процедур, а перед входом в салон имеется список проводимых процедур.

При входе с правой стороны находится комната с кушеткой, по прямой – кабинет с бочкой и кушеткой. Также имеются сертификаты на имя ИП, всего 17 наименований, которые были сфотографированы и приобщены к протоколу осмотра. Проверка проводилась в феврале 2024 года, а ИП в своих объяснениях полиции пояснила, что еще в 2020 году она «начала деятельность по классическому массажу». Лицензии на данный вид деятельности у нее нет, но ИП объяснила это тем, что «классический массаж не входит в лицензируемый вид деятельности».

Полиция направила запрос в Территориальный орган Росздравнадзора с просьбой разъяснить, на какие виды медицинских услуг требуется наличие лицензии. Из полученного ответа следует, что довольно большое количество видов массажа являются лицензируемыми видами деятельности. В их числе имеются и популярные процедуры: парафиновая маска на кожу, антицеллюлитный массаж, классический, медовый, лимфодренажный, оздоровительный и испанский массаж, ручная липосакция, общий массаж медицинский, 3D-массаж лица, шугаринг, восковая депиляция, ультразвуковые пилинг и чистка лица, введение искусственных имплантатов в мягкие ткани.

Даже педикюр, в том числе удаление мозоли, относится к медицинским услугам и требует наличия лицензии на медицинскую деятельность. В данном случае было установлено, что в салоне оказывались платные медицинские процедуры, практически все из тех, что перечислены выше. Суд признал хозяйку салона виновной в работе без лицензии и привлек к административной ответственности в виде предупреждения.

ИА «Орелград»