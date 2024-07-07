Орловец сумел «повернуть» обратно судебный приказ

Мужчина теперь может рассчитывать на возврат взысканных с него денег.

Любопытное дело рассмотрел суд в Орле. Заявление подал местный житель, который просил о «повороте исполнения судебного приказа», Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, история началась в ноябре 2023 года, когда мировой суд рассмотрел административное дело в отношении гражданина. В его рамках был вынесен судебный приказ о взыскании с гражданина в пользу УФНС России по Орловской области задолженности по налогам за 2021-2022 годы. Кроме того, мужчину обязали уплатить госпошлину в доход бюджета Орла.

Спустя месяц судебный приказ вступил в законную силу и был направлен взыскателю для предъявления к исполнению. Результатом стало то, что с гражданина в счет погашения задолженности были частично удержаны денежные средства. Однако он с таким положением не согласился и оспорил судебный приказ. В мае 2024 года ему удалось одержать победу, по его заявлению судебный приказ был отменен.

После вступления в силу этого определения гражданин обратился к мировому судье судебного участка № 3 с заявлением о повороте исполнения судебного приказа. «По результатам рассмотрения мировым судьей заявления вынесено определение о повороте исполнения судебного приказа. На данный момент определение не вступило в законную силу», – отметили в пресс-службе районного суда.

ИА «Орелград»