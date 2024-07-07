Под Орлом проверили психику магазинного воришки

Отклонений в состоянии психического здоровья у него не нашли.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении местного жителя. Последний обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества), из приговора следует, что в феврале 2024 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, около 18 часов вошел в торговый зал магазина «Магнит».

Там он решил похитить две банки растворимого кофе. Мужчина схватил их с полки и проследовал мимо кассы, не выразив и намерения оплатить товар. Однако его действия заметили работники торгового зала. Сразу две продавщицы бросились вдогонку за воришкой, требуя вернуть похищенный им товар. Однако злоумышленник не повиновался и выбежал из магазина, причинив торговому предприятию материальный ущерб на общую сумму 501 рубль 52 копейки. Установить его личность удалось не только по показаниям продавцов, но и по записям камер видеонаблюдения.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. При вынесении решения суд учел заключение экспертной комиссии, из которого следовало, что подсудимый хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием, а также иным болезненным состоянием психики не страдал на период инкриминируемого ему деяния и не страдает в настоящий момент.

Значит, в момент совершения преступления он в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Признаков синдрома зависимости от алкоголя и наркотических средств эксперты у мужчины тоже не выявили. Суд признал преступника «вменяемым как в момент совершения преступления, так и в настоящее время», и назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ, которые воришка уже отбывает по месту жительства. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, обычно определяются органами самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

ИА «Орелград»