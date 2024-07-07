Под Орлом мужчина угнал автомобиль ради поездки к жене

Автоугонщик избежал наказания благодаря позиции потерпевшего.

Уголовное дело об угоне чужого автомобиля закончилось примирением сторон, сообщила пресс-служба Свердловского районного суда Орловской области. Дело было заведено на местного жителя. Органы предварительного расследования обвиняли его в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Из материалов уголовного дела следует, что преступление было совершено на территории деревни Богодухово.

В тот день подсудимый находился в гостях у своего односельчанина, он был нетрезв. Мужчина знал, что во дворе стоит автомобиль, принадлежащий хозяину дома. Гость решил его угнать, чтобы съездить к своей бывшей супруге, проживавшей в этой же деревне. Согласия ему автовладелец не давал. Гость воспользовался тем, что хозяин машины оставил ключ в замке зажигания. Он сел на водительское сиденье и запустил двигатель автомобиля.

Было установлено, что он незаконно передвигался на чужом автомобиле по населенному пункту Богодухово, а затем оставил его на одной из местных улиц. В ходе рассмотрения уголовного дела между потерпевшим и подсудимым была достигнута договоренность о примирении. В пресс-службе суда пояснили, что подсудимый полностью загладил причиненный преступлением вред, выплатив потерпевшему в счет компенсации морального вреда 50 000 рублей.

При вынесении решения было учтено то, что подсудимый ранее не был судим, то есть он впервые совершил преступление, относящееся к категории преступлений средней тяжести. Поскольку вред, причиненный преступлением, был полностью заглажен, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого. Правда, постановление пока еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»