В Орловской области выросло число камеральных проверок бизнеса

Налоговики в текущем году провели уже около 2,5 тысячи таких проверок.

В Орловской области за январь-май 2024 года специалистами регионального Управления ФНС России было проведено около 2,5 тысячи камеральных налоговых проверок по налогу на имущество организаций, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 21,3 процента. При этом, как говорят в пресс-службе ведомства, за тот же период времени в бюджет поступило более 1 миллиона рублей от орловских организаций, которые самостоятельно уточнили обязательства по налогу на имущество.

«По сроку уплаты авансовых платежей за первый квартал 2024 года по имущественным налогам представлено около 8,2 тысячи уведомлений, в том числе по земельному налогу – 3,4 тысячи, по транспортному налогу – 2,6 тысячи и по налогу на имущество организаций – 2,2 тысячи уведомлений, – перечислили в областной налоговой службе. – По состоянию на 15 июня 2024 года доля налогоплательщиков, имеющих в собственности имущество на территории Орловской области и представивших уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей по имущественным налогам, составила 92 процента».

УФНС напоминает, что налоговая декларация представляется не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. А вот уведомление об исчисленных суммах налогов подается не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты авансовых платежей по указанным налогам. Со сроками подачи уведомлений на 2024 год можно ознакомиться на сайте УФНС. Например, уведомления за второй квартал 2024 года подаются до 25 июля 2024 года.

«Уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество организаций представляются в случае наличия у организации налогооблагаемого имущества», – уточнили в региональном Управлении ФНС.

ИА «Орелград»