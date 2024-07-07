Правила проведения опросов изменят под Орлом

Нестыковки в муниципальном акте выявила прокуратура.

Орловский окружной Совет народных депутатов изучил протест прокуратуры Орловского района, поступивший в конце мая 2024 года. Протест касался решения депутатов от 27 апреля 2022 года, когда они утвердили порядок проведения опроса граждан в Орловском муниципальном округе. Надзорное ведомство усмотрело в нем некоторое несоответствие вышестоящей правовой базе и предложило внести в документ необходимые поправки. Изучив протест, в муниципальном парламенте решили признать его подлежащим удовлетворению.

В связи с этим был разработан проект внесения изменений в указанный выше порядок. Согласно ему, в документе появятся дополнительные нормы. Так, статью 4 было решено дополнить абзацем следующего содержания: «Минимальная численность жителей округа, участвующих в опросе, должна составлять не менее 5 процентов от общей численности жителей округа, обладающих избирательным правом.

В случае проведения опроса граждан на части территории округа минимальная численность жителей, участвующих в опросе, должна составлять не менее 10 процентов от численности жителей, обладающих избирательным правом и проживающих на данной части территории округа».

Статья 9 также получит дополнительный абзац. Она касается механизма проведения опроса. Согласно новой норме, подписывать опросный лист должен лично опрашиваемый гражданин. В случае, если он не имеет возможности самостоятельно расписаться в опросном листе, такой гражданин вправе воспользоваться помощью другого лица, причем им не может быть тот человек, который проводит опрос.

«Лицо, оказавшее опрашиваемому участнику опроса помощь, расписывается в опросном листе в графе «Подпись опрашиваемого» с указанием своей фамилии», – следует из нового пункта. Напомним, что минувшей весной депутаты уже инициировали опрос граждан для выявления мнения населения по вопросу реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 села Паюсово».

Его предлагается присоединить к Моховицкой средней общеобразовательной школе. В целом местные жители положительно отнеслись к данной инициативе. Результаты опроса общественного мнения были переданы администрацией Орловского муниципального округа в окружной совет. На их основании было предложено одобрить предполагаемую реорганизацию официальным решением Орловского окружного совета.

ИА «Орелград»