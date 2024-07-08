ФК «Орёл» завершил первый круг первенства на пятом месте с конца

8.7.2024 | 12:10 Новости, Спорт

В дивизионе «Б» Второй лиги объявлен временный перерыв.

Фото: vk.com/depr_sport

В последнем матче круга «Орёл» одержал победу над столичной командой «Строгино». Игра завершилась со счётом 2:0.

Матч состоялся накануне в Орле на стадионе Ленина. Оба мяча забил Максим Дмитриев.

Теперь в футбольном первенстве наступит перерыв. После все команды сыграют друг с другом ещё по разу.

Ближайший матч «орлов» запланирован на 28 июля. Наши футболисты сыграют со столичными «Химками-М» на выезде.

Отметим, что итоги первого круга первенства можно назвать скромными. В своём дивизионе «Орёл» оказался на 11-м месте из 15-ти. У нашей команды 15 очков. Из 14 игр «Орёл» выиграл четыре и проиграл семь. Ещё три завершились вничью.

ИА «Орелград»


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