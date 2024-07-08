Власти заявили об устранении дефицита медперсонала в детских лагерях

8.7.2024 | 12:02 Новости, Общество

Член правительства Орловской области Ирина Патронова заявила о решении проблемы.

Вопрос обсудили на совещании в администрации региона 8 июля. Руководитель департамента образования подтвердила, что в начале летней оздоровительной кампании были проблемы с медицинскими работниками.

«В настоящий момент эта проблема решена», – заявила Ирина Патронова.

Чиновница пояснила, что зарплаты медицинских работников в оздоровительных лагерях на порядок ниже, чем в медицинском учреждении. Департамент здравоохранения и департамент образования с руководителем лагерей  вынуждены в индивидуальном порядке разговаривать с каждым медиком, привлекать их возможностью получения путевок для детей.

Ирина Патронова также сообщила, что на устранение нарушений бытового плана выделено более 8 млн рублей. Есть ряд замечаний, которые пока не ликвидировали.

«При подготовке лагерей приходилось принимать оперативные решения: что первично –пожарная сигнализация или асфальтовое покрытие?»

При поступлении средств от оплаты путевок  нарушения будут продолжать устранять, заверила Ирина Патронова.

Судя по данным главы департамента, в период летней оздоровительной кампании 2024 года в Орловской области привлечено 165 медицинских работников, 2161 педагогический работник, 225 вожатых.

ИА “Орелград”


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