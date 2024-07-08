В Орловском полесье озеро могут передать в частные руки

То же самое касается и пляжа.

Информацию сообщают «Орловские новости». Её предварительно подтвердили в администрации Хотынецкого района.

Как рассказала местная жительница, озеро Старое и расположенный рядом пляж могут передать в частные руки в рамках реализации некоего инвестиционного проекта.

Первые шаги уже сделаны, уточнила орловчанка. Подъезды к озеру перекрыты блоками и шлагбаумами, а беседки и лавочки, поставленные парком и волонтёрами, убраны.

Орловчанка не исключает, что Старое ожидает «участь пруда Радовище, который теперь даже увидеть нельзя, поскольку там всё застроено коттеджами».

ИА «Орелград»