Глазуновский район помог Троицкому округу стройматериалами

8.7.2024 | 18:10 Новости, СВО

В ЛНР доставили гуманитарный груз.

Фото: orel-region.ru

Глава Глазуновского района Сергей Шамрин и работники местной администрации совершили поездку в Луганскую Народную Республику.

Орловские чиновники встретились с главой Троицкого муниципального округа Ларисой Резниковой и обсудили вопросы взаимодействия. В том числе – в рамках предстоящего отопительного сезона.

Также орловцы передали Донбассу гуманитарную помощь в виде строительных материалов, которые будут использованы для восстановления разрушенных объектов.

«Наша задача – помочь и поддержать наших коллег в это непростое время», — отметил Шамрин. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Напомним, что Орловщина взяла шефство над Троицким округом ЛНР в мае минувшего года. За различными местными поселениями закреплены конкретные населённые пункты нашего региона.

ИА «Орелград»


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