Глазуновский район помог Троицкому округу стройматериалами

В ЛНР доставили гуманитарный груз.

Глава Глазуновского района Сергей Шамрин и работники местной администрации совершили поездку в Луганскую Народную Республику.

Орловские чиновники встретились с главой Троицкого муниципального округа Ларисой Резниковой и обсудили вопросы взаимодействия. В том числе – в рамках предстоящего отопительного сезона.

Также орловцы передали Донбассу гуманитарную помощь в виде строительных материалов, которые будут использованы для восстановления разрушенных объектов.

«Наша задача – помочь и поддержать наших коллег в это непростое время», — отметил Шамрин. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Напомним, что Орловщина взяла шефство над Троицким округом ЛНР в мае минувшего года. За различными местными поселениями закреплены конкретные населённые пункты нашего региона.

ИА «Орелград»