В Орле раздолбанная улица Цветаева обрела подрядчика

На это место претендовали три компании.

“Спецавтобаза” завершила определение подрядчика, которому доверят ремонтировать улицу Цветаева.

В торгах участвовали три компании. Победило ООО “Дорстройобъединение”.

Компания предложила наименьшую цену – 14 миллионов 365 тысяч 500 рублей. Контракт уже заключён.

Ремонт сделают на участке между перекрёстками с Полесской улицей и Наугорским шоссе. Завершить его нужно будет до 15 августа текущего года.

Отметим, что Цветаева давно снискала себе дурную славу среди орловских автомобилистов. О плохом состоянии её проезжей части давно и много говорят в СМИ и соцсетях.

ИА “Орелград”