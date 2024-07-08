На Орловщине пройдёт фестиваль охотников и выставка собак

Мероприятие состоится в Спасском-Лутовиново.

Фестиваль «Записки охотника» проводится уже в пятый раз. В этом году он назначен на 24 августа.

Важной частью мероприятия станет Всероссийская выставка борзых собак.

Первый фестиваль проводился в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в 2020 году. Тогда он собрал около трёх тысяч гостей.

Впоследствии мероприятие стало участником Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. «Записки охотника» заняли второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» для населенных пунктов до 100 тысяч человек.

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ИА «Орелград»