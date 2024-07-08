В Орле мужчин будут судить за избиение подростка

8.7.2024 | 17:10 Новости, Происшествия

Дело передано в суд.

Фото: ИА «Орелград»

Расследованием занималось областное Управление СКР.

Как рассказали в ведомстве, всё произошло в июне минувшего года в Заводском районе. По текущей версии, двое мужчин находились на волейбольной площадке.

Они вступили в конфликт с 16-летним парнем. В итоге орловцы нанесли ему удары руками по голове.

Следственный комитет квалифицировал это как причинение здоровью вреда средней тяжести. Отягчающим обстоятельством стал не только возраст потерпевшего, но и групповой характер преступления.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования