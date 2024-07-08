В Орле мужчин будут судить за избиение подростка

Дело передано в суд.

Расследованием занималось областное Управление СКР.

Как рассказали в ведомстве, всё произошло в июне минувшего года в Заводском районе. По текущей версии, двое мужчин находились на волейбольной площадке.

Они вступили в конфликт с 16-летним парнем. В итоге орловцы нанесли ему удары руками по голове.

Следственный комитет квалифицировал это как причинение здоровью вреда средней тяжести. Отягчающим обстоятельством стал не только возраст потерпевшего, но и групповой характер преступления.

ИА «Орелград»