В Орле мужчин будут судить за избиение подростка

Дело передано в суд.
Расследованием занималось областное Управление СКР.
Как рассказали в ведомстве, всё произошло в июне минувшего года в Заводском районе. По текущей версии, двое мужчин находились на волейбольной площадке.
Они вступили в конфликт с 16-летним парнем. В итоге орловцы нанесли ему удары руками по голове.
Следственный комитет квалифицировал это как причинение здоровью вреда средней тяжести. Отягчающим обстоятельством стал не только возраст потерпевшего, но и групповой характер преступления.
ИА «Орелград»