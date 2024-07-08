Орел перешел на нержавеющие заборчики

Незаметно для горожан.

Вопрос облика города был поднят на совещании в администрации региона 8 июля. Первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин упрекнул чиновников, что в Орле ограждения у переходов устанавливаются ненадлежащего качества. Заборчики ржавеют, красятся и через полгода снова ржавеют. Депутат предложил начать с центра города и заменить все портящие облик города ограждения.

«Там, где у нас предусмотрены проектом данные ограждающие конструкции, они все уже последние 5 или 6 лет делаются из нержавейки», – заявил мэр Орла Юрий Парахин.

Изначально заборчики были призваны упорядочить движение пешеходов, однако принесли сложности в уборке города, неопрятным видом портят город.

ИА “Орелград”