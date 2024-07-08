Орловское отделение «Защитников Отечества» отменило выходные

Новый режим работы введён с 1 июля.

Теперь попасть на приём к координаторам фонда в областном центре можно также в субботу и воскресенье. В эти дни отделение работает с 9 до 18 часов (с перерывом с 13 до 14 часов). С понедельника по пятницу включительно часы работы те же, но перерыва нет.

Отделение находится в Орле на улице Степана Разина, 3. Контактный телефон +7 (4862) 25-28-08.

Новый режим не распространяется на социальных координаторов фонда, которые работают в районах Орловской области.

Напомним, что фонд занимается поддержкой участников СВО, а также членов их семей.

ИА «Орелград»