Орловское отделение «Защитников Отечества» отменило выходные

8.7.2024 | 11:43 Новости, СВО

Новый режим работы введён с 1 июля.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Теперь попасть на приём к координаторам фонда в областном центре можно также в субботу и воскресенье. В эти дни отделение работает с 9 до 18 часов (с перерывом с 13 до 14 часов). С понедельника по пятницу включительно часы работы те же, но перерыва нет.

Отделение находится в Орле на улице Степана Разина, 3. Контактный телефон +7 (4862) 25-28-08.

Новый режим не распространяется на социальных координаторов фонда, которые работают в районах Орловской области.

Напомним, что фонд занимается поддержкой участников СВО, а также членов их семей.

ИА «Орелград»


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