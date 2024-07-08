Орловщина представила на «Иннопроме» военную стиральную машину

8.7.2024 | 15:40 Новости, Экономика

Она стала заметным экспонатом выставки промышленных достижений.

Фото: newsorel.ru

«Иннопром» открылся в Екатеринбурге сегодня. Мероприятие считается одной из самых главных российских промышленных выставок.

Как рассказали в Торгово-промышленной палате Орловской области, наш регион представляют семь предприятий. Это «Мценский завод коммунального машиностроения» и «Мценский завод по обработке цветных металлов», «НПП Старлинк», «Прохим», «Три Точки Мануфактуринг», «Эксперт-Кабель», а также Rubetek.

Заметным экспонатом стала военная стиральная машина, очевидно, представленная компанией «Прохим», которая разрабатывает подобное оборудование. Как пишут «Орловские новости», её показали, в том числе, главе ТПП России Сергею Катырину. При этом чиновник высоко оценил технику, произведённую на Орловщине.

Аппарат не просто стирает вещи, но также убирает радиационные и биологические загрязнения, дезинфицируя униформу. При этом разработка является российской практически на 100%.

ИА «Орелград»


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