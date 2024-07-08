Мэр Орла рассказал о ремонте дорог

Юрия Парахина заслушали на совещании в обладминистрации 8 июля.

В 2024 году запланировали ремонт 82 объектов общей протяженностью 51 километр. Из списка 62 объекта – улицы частной жилой застройки. На реализацию данных мероприятий предусмотрено финансирование из Дорожного фонда в размере 1,29 млрд рублей. Ремонт автомобильных дорог города Орла в составе агломерации в рамках реализации национального проекта “БКД” получил финансирование 348 млн рублей.

Производится капитальный ремонт на улице Городской. Протяженность 1,3 км. (Подрядная организация «РБК Стройинвест» фактически приступила к работам в 2023 году). Стоимость работ по контракту составляет почти 67 млн рублей. Однако результат труда не принят, напомнил мэр. Произведен отбор образцов проб. Получены отрицательные результаты. Организована претензионная работа.

Капитальный ремонт улицы Михалицына идет по плану, заверил Парахин. В первую очередь приводят в порядок проезжую часть протяженностью 1,6 километра. Стоимость объекта – 102 миллиона рублей. Предусмотрен комплексный ремонт: замена бортового камня, двух слоев дорожного покрытия, остановочных павильонов, ограждений, установка пешеходных светофоров, монтаж освещения. Завершены работы по монтажу бортового камня и монтажу горловин смотровых колодцев с доборными колодцами и плитами, смонтированные новые люки. Подрядчик приступил к работе по устройству верхнего слоя дорожной одежды. В соответствии с муниципальным контрактом, плановый срок завершения работы на данном объекте 15 мая 2025 года.

На улице Покровской работы завершены. Объект принят. Пробы прошли лабораторные исследования.

Ремонт улицы Советской оказался на паузе. На объекте выполнены работы по устройству нижнего слоя дорожной одежды, заменены люки смотровых и ливневых колодцев. Работа на объекте приостановлена в связи с возникшей необходимостью замены бортового камня. В настоящее время сметная документация на выполнение указанных работ прошла государственную экспертизу. До 9 июля планируется организовать закупочную процедуру и продолжить работу. Завершение работы на данном объекте планируется до 1 сентября, сообщил Юрий Парахин.

Завершен первый этап ремонта улицы Пролетарская гора. Прошла выездная проверка состояния дорожной одежды, отобраны образцы проб. Объект принят, сообщил мэр.

Реконструкция Колхозного моста идет с опережением графика, доложил градоначальник.

В рамках муниципального задания «Спецавтобаза» занимается ямочным и латочным ремонтом. За истекший период текущего года выполнено работ на площади 64 тысячи квадратных метров.

Парахин признал, что ремонт дорог частного сектора идет с отставанием от графика, но пока чиновники ограничиваются просьбами. Речи о расторжении контракта не идет.

ИА “Орелград”