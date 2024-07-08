Мэр Орла воздействует на подрядчика «просьбами»

Несмотря на срыв сроков, расторжение контракта с «МонолитСтроем» не планируется.

Вопрос ремонта дорог частного сектора Орла обсудили на совещании в администрации региона 8 июля. На работы выделили почти 650 млн рублей. Представитель прокуратуры отметила, что сроки по объектам срываются, и поинтересовалась мерами администрации.

В текущем году 12 дорог выполнено, доложил мэр Орла. Сейчас работы продолжают, сообщил Юрий Парахин.

«Определенные срывы по срокам есть, мы это видим. Мы просим подрядчика, чтобы он те работы, которые должен был выполнять, выполнил в срок», – сказал Юрий Парахин.

Чиновник отметил, что раз контракт до 2025 года, то, в крайнем случае, незавершенные в 2024 можно будет сместить на следующий период. Вопрос расторжения договора с данным подрядчиком не ставится: «у него сроки не вышли». Кроме того, разрыв отношений приведет к удорожанию работ.

«Если область готова выделить нам дополнительное финансирование, то готовы сейчас расторгнуть контракт», – заявил Юрий Парахин.

Мэр затруднился назвать сумму выплаченного ООО «МонолитСтрой» аванса. В Госзакупках указано, что цена контракта – 656 488 443 рубля 75 копеек. Фактически оплачено 25 249 803 рубля 86 копеек.

Напомним, «МонолитСтрой» бросил ремонт улицы Комсомольской, строительство дороги по улице Орловских партизан идет с просрочками и скандалами.

ИА “Орелград”