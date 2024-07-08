В Орловской области назвали обладателей лучших подворий

8.7.2024 | 10:40 Новости, Общество

В регионе подвели итоги ежегодного конкурса.

Фото: ИА “Орелград”

Указ о награждении победителей конкурса «Ветеранское подворье» подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Первое место заняла Елена Апанасенко из Залегощенского района. Семья проживает в посёлке Сетуха. Известно, что Апанасенко выращивают цветы примерно 10 видов, а также овощи и ягоды. Также на подворье содержится крупный рогатый скот, куры и утки.

На втором месте – Наталья Бувина (Орловский муниципальный округ, село Альшань). Помимо всего прочего, с 2009 года семья занимается выращиванием столового и технического винограда в открытом грунте. На территории приусадебного участка произрастают 80 кустов сортового винограда. Бувина является победителем ряда тематических соревнований – таких как «Виноградная гроздь Орловщины», а также открытого дегустационного конкурса любительского виноделия.

Третье место заняла Загидат Залумханова из села Никольское Хотынецкого района. Семья приехала на Орловщину из Дагестана ещё в 1988-м году. Примерно столько же лет их подсобному хозяйству.

Победителя и призёров отметят не только дипломами, но и денежными премиями.

Конкурс проводит Департамент сельского хозяйства Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования