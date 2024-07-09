В Орле обновят фасад дома по площади Мира, 5

9.7.2024 | 18:01 Важное, Новости, Общество

Легендарное здание подправят ко Дню города.

Фото: ИА “Орелград”

Такое поручение дал мэр Орла Юрий Парахин. Сегодня ответственные лица приступили к его выполнению, сообщает администрация Орла.

Правда, фактические работы ещё не начались. Пока глава территориального управления по Железнодорожному району Максим Барбашов организовал совещание с хозяйствующими субъектами и управляющей компанией.

«Мы пришли к согласию… Сейчас начинаем заниматься поиском рабочих. Управляющая компания постарается выделить строительные леса для работ, хозсубъекты, со своей стороны, выделят средства». — рассказал чиновник.

Напомним, что здание находится на площади Мира, 5. Оно имеет важное значение, так как именно на нём в дни освобождения Орла от фашистов был впервые вывешен красный флаг.

Ежегодно в городе дважды вспоминают об этом событии – символ Победы поднимают над зданием во время митингов на 9 мая и на 5 августа.

ИА «Орелград»


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