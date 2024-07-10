Орловцы оставили в закусочных полмиллиарда рублей за месяц

Оборот общественного питания оценили статистики.

В Орловской области в январе-мае текущего года оборот общественного питания с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей составил 2,6 миллиарда рублей, или 107,3 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2023 года. Только в апреле 2024 года оборот составил 513,5 миллиона рублей, а в мае – 544,5 миллиона рублей, что на 4,5 процента больше, в сопоставимых ценах, к уровню соответствующего месяца предыдущего года. Такие данные озвучил Орелстат.

По данным администрации города Орла, организации общественного питания, которые оказывают услуги непосредственно населению, а также принимают активное участие в обслуживании городских мероприятий, занимают значимое место на потребительском рынке города. По состоянию на 1 января 2024 года на территории областного центра насчитывалось 542 предприятия общественного питания, в том числе 429 объектов общедоступной сети, или 79,1 процента от их общего количества.

Кроме того, в статистику включены 45 таких объектов, работающих в средних образовательных заведениях, 43 – в средних профессиональных и высших образовательных заведениях, 25 – в учреждениях и на промышленных предприятиях. Количество объектов общественного питания за 2023 год в Орле увеличилось, правда, всего на 7 единиц. При этом стоит отметить, что в прошлом году в Орле открылось 45 новых объектов, а закрылось 38 – все в общедоступной сети.

В целом на территории города Орла работают предприятия общественного питания различных типов, в том числе: 38 ресторанов на 5508 посадочных мест; 77 баров на 1690 мест; 127 кафе на 6432 места; 178 кофеен на 469 мест; 102 столовых на 10 930 мест; 35 закусочных на 624 места; 74 буфета на 1083 места; 34 магазина кулинарии на 47 мест; 35 предприятий быстрого обслуживания на 1085 мест.

«Доля посадочных мест в предприятиях общественного питания общедоступной сети – 61,8 процента, или 17 395 мест, – следует из официальных данных мэрии. – Таким образом, на 1000 человек населения города Орла приходится 58 посадочных мест. В городе развиваются субъекты малого бизнеса, использующие для организации своей деятельности франчайзинг и франшизу, что позволяет снизить риски предпринимателей в сфере услуг и торговли и расширить размещение объектов, в том числе в жилых микрорайонах».

ИА «Орелград»