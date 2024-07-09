Главу ливенского МУПа будут судить за растрату

Нанесённый ущерб оценивается в 84 тысячи рублей.

Перед судом предстанет директор муниципального предприятия «Коммунальный сервис». Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета России.

Орловец обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (растрата). По текущей версии, они произошли в 2022-м и 2023-м годах.

Как установило следствие, обвиняемый использовал в личных целях автомобиль и топливо, принадлежавшие предприятию. Также он приобрёл за счёт МУПа комплект автомобильных шин, которые тоже обратил в свою собственность.

В настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело возбуждалось по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области на основании постановления прокуратуры.

ИА «Орелград»